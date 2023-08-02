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        Haberler Gündem Hatay Antakya'da zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı

        Hatay Antakya'da zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:55
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        Zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı
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        Merkeze bağlı Anayazı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplere itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        #Hatay
        #antakya
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