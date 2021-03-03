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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 74-63 yendi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın

1. Periyot: 16-16
Devre: 30-41
3. Periyot: 47-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 74-63 yendi.

DİĞER SONUÇLAR:

Samsun Canik Belediyespor: 50 - Bellona Kayseri Basketbol: 119
BOTAŞ: 68 - OGM Ormanspor: 66
Çankaya Üniversitesi: 67 - Nesibe Aydın: 76

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