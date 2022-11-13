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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81 - Beşiktaş: 84 MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u normal süresi 70-70 biten maçta, uzatmalarda sağladığı üstünlükle 84-81 yendi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81 - Beşiktaş: 84 MAÇ SONUCU
AA

Salon: Antakya

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Mehmet Burak Anlatıcı, Yarkın Keskin

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 11, Ayşe Cora 7, Büşra Akgün, Prints 10, Gizem Başaran Turan 2, Prince 30, Gatling 21

Beşiktaş: Evans 37, Yağmur Kübra Taşar 4, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 3, Elif Bayram 4, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü 2, Melek Uzunoğlu 11, Reimer 12

1. Periyot: 17-23

Devre: 37-36

3. Periyot: 53-57

Normal süre: 70-70

Beş faulle çıkanlar: 35.25 Ayşe Cora (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor), 36.56 Reimer (Beşiktaş)

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