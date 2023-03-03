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Haberler Gündem Güncel Hatay'da 13 kişinin öldüğü binayla ilgili 4 kişi tutuklandı! - En son haberler
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Hatay'da 13 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 4 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisiyle yıkılan bir binanın 2 şantiye şefiyle, proje müellifi ve yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da 13 kişinin öldüğü binayla ilgili 4 kişi tutuklandı! - En son haberler
AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisiyle Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi Asri Caddesi'nde çöken binada, 13 kişi hayatını kaybetti.

Buna ilişkin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefleri Hakan Koç ve İsmail Öztürk, proje müellifi Bahtiyar Ergün, yapı sahibi İbrahim Sunar, mimari proje müellifi Yıldız Akçalı Ergün ve yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş Hatay'da gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Hakan Koç, İsmail Öztürk, Bahtiyar Ergün ve Cihat Ateş, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler İbrahim Sunar ve Yıldız Akçalı Ergün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Fotoğraf: İHA

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