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Hatay'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı

Hatay

İlçeye bağlı Yukarı Okçular Mahallesi Çevreyolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Suriye uyruklu H.İ (22) yönetimindeki 31 ARU 20 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Şüpheli, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçarken yol kenarında bekleyen askerlerden birine çarptı.

Hafif yaralanan asker olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada bir süre kaçan minibüsü takip eden güvenlik güçleri aracı yola kapan atarak durdurdu.

Sürücü H.İ. gözaltına alınırken minibüste yapılan aramada yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen araç sürücüsü H.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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