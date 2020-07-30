Hatay'da 2 Suriye uyruklunun darbedildiği iddiası

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşları 20-25 arasında değişen 7-8 kişilik bir grup tarafından 2 Suriye uyruklunun darbedildiği belirtildi.

Suriye uyruklu gençlerin Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, şüphelilerin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz Suriye'deki savaşın ilk gününden itibaren açık kapı politikası uygulayarak Suriyeli kardeşlerimize tüm dünyaya örnek olacak şekilde sahip çıkmaya çalışmıştır. Bu konuda milletimizin ve devletimizin ortaya koyduğu maddi ve manevi fedakarlığa hiçbir provokatif olay gölge düşüremez. Ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimize yönelik her türlü şiddet ve ırkçılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz."