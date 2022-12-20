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Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir evde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, evde yaptığı kimlik kontrolünde 24 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali önünde uygulama yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen bulundu. Sürücü H.A. gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan ve Suriye'den yasal olmayan yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı ile sürücü H.A'nın işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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