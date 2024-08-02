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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da 4 cami ve mescit kamulaştırıldı | Son dakika haberleri

        Hatay'da 4 cami ve mescit kamulaştırıldı

        Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 01:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 01:47
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        Hatay'da 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 cami ve mescit kamulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Hatay
        #Resmi Gazete
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