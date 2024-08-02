Hatay'da 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 cami ve mescit kamulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.