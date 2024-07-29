Hatay'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 29.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:20
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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