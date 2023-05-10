Bastık, evinde yakalandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde de aklına ilk kedilerinin geldiğini belirterek, "Deprem günü gece 2.20'de sahilde kedilerimin yanındaydım. Sonra eve gittim ve depreme yakalandım. Gün ışıyınca da düştüm yola. Çok koktum, kedilerimin hepsi öldü diye düşündüm. Daha sonra kedilerin hepsini içeriye geçirdim. Onlara gönüllü olarak bakıyorum. Kimse beni zorlamıyor. Kediler bana huzur veriyor. Onlar sağlıklıysa, onları mutlu gördüysem, huzurlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.