AA

Hatay'da 84 yaşındaki terzi "maşallah" dedirtiyor



Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 17 yaşındayken öğrendiği terziliği 84 yaşına gelmesine rağmen sürdüren Türkan Bölükbaşı, görenlerin takdirini topluyor.

Sanayi Mahallesi'ndeki evinin bir odasını terzihane olarak kullanan Bölükbaşı, ömrünü severek yaptığı terzilik mesleğine adadı.

Yaklaşık 67 yıldır dikiş makinesinin önünden ayrılmayan ve ilerlemiş yaşına rağmen halen iğne deliğinden iplik geçiren Bölükbaşı, bu becerisiyle "maşallah" dedirtiyor.

Mahalledeki kadınların terzilik işlerini üstlenen yaşlı kadın, elde ettiği gelirle de evinin geçimini sağlıyor.

Terzi Türkan Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, ömrünün çoğunu dikiş makinesinin başında geçirdiğini anlattı.

En büyük meşgalesinin mesleği olduğunu belirten Bölükbaşı, "Gözlerim zor görse de bu işi bırakamıyorum, yıllarım bu makinenin başında geçti. Bu iş sayesinde 9 çocuk büyüttüm. 20 yıl önce eşimi kaybettim, şimdi onlarca torunum var. Evimin bir odasındaki atölyemde aldığım siparişleri yapıyorum. Akşama kadar burada oturuyorum, makinemle birlikteyim. Benim yıllardır kahrımı çeken bu makine artık benle özdeşleşti. Şimdiye kadar binlerce entari, fistan, etek gibi şeyler diktim. İlçemizde birçok yaşlı ninemizin giydiği entarilerde benim emeğim vardır." diye konuştu.

Bölükbaşı, sağlığı el verdiği sürece ömrünü adadığı terziliği sürdüreceğini kaydetti.