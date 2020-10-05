Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyenlere ceza kesildi

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin araçlarından inerek eğlence düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler 5 aracın sürücüsünü tespit etti.Yakalanan sürücülere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.