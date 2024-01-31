Hatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 31.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:56
Gaziantep-Hassa kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde, A.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.