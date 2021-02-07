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HaberlerGündem3. SayfaHatay'da belediye araçları çarpıştı: 1 ölü
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Hatay'da belediye aracı belediye işçisini ezdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yakıt tankeri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu temizlik işçisi Sıtkı Vural, sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hatay'da belediye araçları çarpıştı: 1 ölü
AA

Hatay'ın Antakya ilçesinde yakıt tankeri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait 31 FG 352 plakalı yakıt tankeri ile 31 ACB 611 plakalı çöp kamyonu, Odabaşı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, çöp kamyonunun arkasındaki temizlik işçisi Sıtkı Vural, sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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