Hatay'da bir kişinin dövülerek öldürüldüğü iddiası

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta Ö.D. adlı kişinin, evinde dövüldüğü ve 45 bin lira parası alındığını beyan etmesi üzerine hastaneye kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

Yaralı Ö.D'nin 23 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ö.D'nin ölmeden önce verdiği eşgal üzerine olaya karışanların H.A, F.A. ve M.A. olduğu belirlendi.

H.A. ve M.A. gözaltına alınırken F.A'nın başka bir suçtan tutuklu olduğu tespit edildi.

H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.