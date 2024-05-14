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        Haberler Gündem Hatay'da caddeler göle döndü

        Kuvvetli yağışlar derelerin debisi artırdı, caddeler göle döndü

        Hatay'da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:17
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        Hatay'da caddeler göle döndü
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        Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti.

        Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.

        Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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