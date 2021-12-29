Türkiye'de ilk defa kaydedildi 0:00 / 0:00

AA

Okyanus martısı olarak da bilinen çatal kuyruklu martı, Hatay'ın Samandağ sahilinde fotoğraflandı.

AA'nın haberine göre martıyı fotoğraflayan kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan, çatal kuyruklu martının normalde Sibirya, Kanada, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde gözlemlenebildiğini söyledi.

Çatal kuyruklu martının, Akdeniz'de çok nadir kayıtlara girdiğini aktaran Bozdoğan, "Türkiye'de daha önce kaydı yok. İlk defa kayıt altına geçiyor.

Bu durum Mileyha Sulak Alanı'nın yani Samandağ sahilinin ne kadar önemli bir alan olduğunu, kesinlikle korunması gerektiğini gösteriyor. Daha önce burada başka türler de ilk defa gözlemlenmişti" ifadelerini kullandı.