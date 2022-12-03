Bıçaklı tartışmada hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahallesi'nde Ali Ungan (58) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Ungan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dörtyol Hastanesine kaldırılan Ungan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.