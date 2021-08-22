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Hatay'da çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Hatay'da çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

İddiaya göre, Orun Mahallesi'nde, hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus T, Mehmet G.’yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. İHA'nın haberine göre; Mehmet G.’nin babası Mustafa G. (57) de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus T’ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus T’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet G. ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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