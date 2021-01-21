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HaberlerYaşamDünyada sayıları 3 bine düştü... Sadece bir kentimizde yaşıyor - Haberler
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Hatay'da dağ ceylanlarının sayıları giderek artıyor

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, dünyada sadece 3 bin dolayında kaldığı belirtilen dağ ceylanlarının sayısı Hatay´da bin 141´e ulaştı. Türkiye´de sadece Hatay´da yaşayan dağ ceylanları, özel olarak korunuyor

Dünyada sayıları 3 bine düştü... Sadece bir kentimizde yaşıyor - Haberler
DHA

Hatay´ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde 13 bin 288 hektarlık alanda yaşayan, resmi kurum ve kuruşların yanı sıra yöre halkı tarafından da korunan 'gazella gazella' türü dağ ceylanlarının sayısı 2021 yılının ilk ayında yapılan envanter çalışmasıyla yüzde 23´lük bir artışla, bin 141´e ulaştığı belirlendi.

TÜRKİYE´DE SADECE HATAY´DA YAŞIYOR

DHA'nın haberine göre Hatay dağ ceylanı olarak bilinen `gazella gazella´ türünün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olarak kaydedildiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, "Dünyada sadece 3 bin adet kaldığı belirtilen bir türümüz. Bu türümüz değerli bir tür, Türkiye´de sadece Hatay´da yaşamaktadır ve Hatay´ın da Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri sınır bölgesi dediğimiz alanda yaşamlarını sürdürmektedir" dedi.

2013 YILINDA 235 OLAN SAYI, 2021 YILINDA BİN 141´E ULAŞTI

Bu yıl 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Bakanlığın talimatıyla envanter çalışması yaptıklarını ifade eden Akın, "Bu envanter çalışmasında, 49 gözlem noktasında 35 kişi ile saha üçe bölünerek üç gün devam eden güzel bir çalışmamız oldu. Bunun sonucunda, bin 141 adet birey olduğunu gördük. Geçen sene 925 adet sayılmıştı. Yaklaşık yüzde 23´lük bir artış olduğunu gördük, bu da sevindirici bir haber bizim için, ilimizin için. 2013 yılında yapılan envanter çalışmasında ise 235 adet dağ ceylanı sayılmıştı. O zamandan bu zamana kadar her geçen gün sayıları arttı" diye konuştu.

AVLAYANA, BESLEYENE YÜKLÜ CEZALAR UYGULANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü'nce üretim tesisi kurulduğunu ve bu tesiste ceylanların neslinin devamının sağlandığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Buradaki amaç, belli bir sayıya ulaştıktan sonra uygun habitat sağlanarak, dağ ceylanlarının neslinin devamının sağlanmasıdır. Ayrıca bulunduğumuz saha, dağ ceylanı geliştirme sahası ilan edildi, 13 bin 288 hektar bir alan. Bu da Kumlu´nun Akpınar Mahallesi ile Kırıkhan´ın Karatepe Mahallesi arasında bölgelerdir. Bizim şu an tespit ettiğimiz bu bölgelerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bölgenin askeri bölge olması büyük bir avantaj, tabi kaçak avcıların da bu sebeple giremeyeceği bir bölge. Ayrıca neslinin tehlike altında olması hasebiyle de bu türün doğadan toplanması, alıkonulması, beslenmesi, avlanması yasak. Bunun için yüklü ceza miktarları uygulanıyor."

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