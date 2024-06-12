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        Hatay'da Deprem Başkanlığı kurulacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kurulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:23
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        Hatay'da Deprem Başkanlığı kurulacak
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Filiz Özçörekçi başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kurulmasına karar verildi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının bölünerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı adıyla üç yeni daire başkanlığının kurulmasına kararı alındı.

        Toplantıda ayrıca depremden etkilenen esnafa yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kırıkhan Tır Garajı'nın 2024 yılı için belirlenen 500 TL aylık abonman ücretinin 300 TL’ye düşürülmesine karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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