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Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın geçmişine ışık tutan 63 tescilli kültür varlığının enkazında yürüttüğü kurtarma çalışmalarında 300'e yakın eseri koruma altına aldı

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AA
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı ekiplerinin tescilli yapıların enkazında başlattığı çalışmalar sürüyor.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    AA'nın haberine göre Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında, 9 üniversiteden 16 bilim insanı ve 21 öğrenci, cami, kilise, türbe, çeşme, hamam, mescit, kamu binası ve konutun da aralarında yer aldığı tarihi yapıların moloz yığınına dönüşen alanlarında titizlikle çalışıyor.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Sanat tarihçileri, şimdiye kadar 21 kitabe, 13 ikona (dini içerikli resim), 185 dini kitap, 18 litürjik malzeme (ayinlerde sembolik anlamı olan eşya), yedişer el yazması mukaddes kitap ve süslemeli mimari parça, 6 seramik, ikişer kandil ve kapı tokmağı ile Osmanlı arması, haç, sikke ve ahşap kapı kanadının yer aldığı 300'e yakın nitelikli eseri enkazdan çıkarmayı başardı.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Belgeleme, tasnif ve envanterleme işlemi yapılan eserler, geçici olarak oluşturulan kazı evi deposunda koruma altına alındı. Heyet, diğer tarihi yapıların enkazındaki eserleri kurtarmak için çalışmaya devam ediyor.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    "63 TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

    Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Hatay'daki çok sayıda tarihi yapının depremler nedeniyle yıkıldığını anlattı.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Tescilli kültür varlıklarındaki hasar durumuna ilişkin bilgi veren Arslan, "Yaklaşık 180 civarındaki tarihi yapıda maalesef hem tamamen enkaz haline gelmiş olanlar hem ağır hasar almış olanlar var. 
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Bunların dışında orta hasarlı yapılar da bulunuyor. Hasar durumuna bakmaksızın tüm eserlerde çalışmamızı sürdürdük. Bugüne kadar 63 tescilli kültür varlığındaki çalışmalarımızı tamamladık. Nihayetinde 300'e yakın taşınabilir vaziyetteki kültür varlığı eserini enkazlardan çıkarmış olduk" diye konuştu.
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    Arslan, tarihi yapıların enkazındaki tüm nitelikli malzemeleri kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı. Hatay'ın eski günlerine kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    "Hedeflediğimiz ilk eserler arasında doğal olarak kitabeler var çünkü onlar hem bulundukları yapının nüfus cüzdanı hem de Hatay ve Antakya tarihi için önemli tarihi vesikalar. 
  • Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı

    O yüzden her zaman ilk odak noktamız, yapıların giriş kapıları, taç kapıları, minareleri ve minberlerinde yer alan kitabeler oluyor. Bunun dışında sütun ve sütun başlıkları, ahşap kapılar, kapı kanatları ve tokmakları, litürjik malzeme ve kiliselerdeki ikonalar gibi her türlü eser bizim için kıymetli. Enkaz haline dönüşmüş kültür varlıklarımızdaki nitelikli malzemeleri teker teker çıkarıyoruz."

     

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