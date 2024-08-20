Hatay'da feci kaza: Hafriyat kamyonu, motosiklet sürücüsünü ezdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, cadde üzerinde dönüş yapan hafriyat kamyonu, motosikleti altına aldı. Kazada motosikletin sürücüsü ezilerek ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 20.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:54
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde dönüş yapan hafriyat kamyonu caddede seyir halindeki motosikleti ezdi.
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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, kamyonun tekerlerinin altında kalarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.