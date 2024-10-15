İş makinesinin freni arızalandı! 7 araca çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin 7 araca çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.