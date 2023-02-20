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Hatay'da hasar gören tarihi yapıların üç boyutlu modelleri çıkartılıyor

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından görevlendirilen harita mühendisleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hasar gören tarihi yapılarda inceleme başlattı. Mühendisler gruplara ayrılarak, depremde hasar görmüş tarihi yapılarla ilgili rapor hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor

Hatay'da hasar gören tarihi yapıların üç boyutlu modelleri çıkartılıyor
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DHA

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ekipleri afet bölgelerinde hasar gören tarihi yapılar için çalışmalara başladı.

DHA'nın haberine göre alanda ayrı grup halinde çalışan ekipler, drone yardımı ile fotogrametri tekniği kullanarak ölçümler yapıyor ve lidar haritalama gerçekleştiriyor.

Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii'nde inceleme yapan ekipler, tarihi yapıların üç boyutlu modellerini çıkartıyor. Alanda görevlendirilen harita mühendisleri yaptıkları çalışmaları anlattı.

"GELECEĞE AKTARILMASI İÇİN DİJİTAL İKİZ PROJESİ"

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından görevlendirilen Harita Mühendisi Mücahit Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalar daha çok fotogrametri ve lidar olarak adlandırılan genelde harita mühendisleri tarafından yürütülen bir çalışma prensibi. İlk olarak lazer tarayıcı ile beraber yersel olarak çevredeki binaların ve asıl önemli olan yapının üç boyutlu olarak görüntülenmesi.

Bunlara bakılarak oluşturulacak ürünle beraber hasar tespit çalışmalarının yapılması. Aynı şekilde dron ile fotogrametrik yöntem ile alınan görüntülerle beraber, fotoğraflar gerekli aşamalardan geçerek; daha sonrasında yapının gerekli şekilde modelinin üretilerek aynı şekilde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Asıl önemli konu geleceğe aktarılması için dijital ikiz olarak adlandırılan proje kapsamında, en azından elimizde kayıtlı olarak dijital kaydının bulunması için yapılan bir çalışma olarak adlandırabiliriz" dedi.

"ULU CAMİ'Yİ ÖLÇTÜK, YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA"

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından görevlendirilen Harita Mühendisi Osman Çetin, "İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi adına çalışıyoruz. Hatay'da zarar görmüş tarihi yapılar var. Tespit ettiğimiz öncelikli 8 yapı var. Bunlardan biri Habib-i Neccar Camii. Bunların deformasyon ölçülerini yapıyoruz. Üç boyutlu modellerini çıkartıyoruz. Cami ne kadar hasar görmüş, ne kadar müdahale edilmesi gerektiğini ölçüyoruz.

Sonrasında projeler hazırlanacak. Öğretim görevlileri buraya gelecek. Ulu Camii´ni ölçtük, Ulu Camii yerle bir olmuş durumda, çok az bir şey kalıntı kalmış. Enkazlar kaldırılmadan önce bunları tespit edeceğiz ki daha çok hasar görmesin. Bundan sonra 7-8 cami daha var, onlara devam edeceğiz" diye konuştu.

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