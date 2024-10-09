Hatay'da havuza düşen 14 keçi çıkarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde boş havuza atlayan 14 keçi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı
Giriş: 09.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:08
Sincan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan kişi, içerisinde su bulunmayan havuza atlayan 14 keçisini çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, çıkardığı küçükbaşları sahibine teslim etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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