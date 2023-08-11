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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Hatay Kumlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Jandarma Uzman Çavuş Ömer Tan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 01:57
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        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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        Hatay’ın Kumlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Reyhanlı-Kumlu kara yolu Kırcaoğlu mevkisinde seyreden Ömer Tan kontrolündeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. AA'nın haberine göre; kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü Ömer Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tan'ın, İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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