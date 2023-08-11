Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay Kumlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Jandarma Uzman Çavuş Ömer Tan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Hatay’ın Kumlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Reyhanlı-Kumlu kara yolu Kırcaoğlu mevkisinde seyreden Ömer Tan kontrolündeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. AA'nın haberine göre; kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü Ömer Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tan'ın, İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.