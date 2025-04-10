Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.
Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.