Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen iki otomobil, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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