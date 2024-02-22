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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da inanılmaz görüntü! Kamyon şoförünün manevrası otobüsü faciadan kurtardı - Güncel haberler

        Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada

        Hatay'da büyük bir faciadan dönüldü. Antakya'da yaşanan olayda bir otobüsü, önüne çıkan kamyondan şoförün manevrası kurtardı. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:51
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        Faciayı önleyen manevra kamerada!
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        Hatay’ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi, o anlar kamerada.

        İHA'nın haberine göre kaza Antakya ilçesinde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte seyir halde ilerleyen ve Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        OTOBÜSTE MADDİ HASAR OLUŞTU

        Halk otobüsü sürücüsü, karşıdan gelen kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark etmesiyle son anda manevra yaptı.

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        Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu.

        İçerisinde yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Hatay

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