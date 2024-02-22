Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada
Hatay'da büyük bir faciadan dönüldü. Antakya'da yaşanan olayda bir otobüsü, önüne çıkan kamyondan şoförün manevrası kurtardı. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı
Hatay’ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi, o anlar kamerada.
İHA'nın haberine göre kaza Antakya ilçesinde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte seyir halde ilerleyen ve Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
OTOBÜSTE MADDİ HASAR OLUŞTU
Halk otobüsü sürücüsü, karşıdan gelen kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark etmesiyle son anda manevra yaptı.
Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu.
İçerisinde yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.