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Hatay'da kayıt altına alınan kuş türü sayısı 375'e yükseldi

İklim özellikleri ve su kaynaklarıyla önemli göç yolları üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Hatay'da bu yıl yapılan gözlemlerde, Moğol cılıbıtı (Charadrius mongolus) objektiflere takıldı.

Hatay'da kayıt altına alınan kuş türü sayısı 375'e yükseldi
AA

Türkiye'de daha önce Bitlis ve Adana'da görüntülenen, uzun bacak ve gagaya sahip Moğol cılıbıtı kuş türü, Hatay'da da kayıt altına alındı.

Yağmurcungiller familyasına ait bu kuş, Hatay'da görüntülenen 375. tür oldu.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moğol cılıbıtına Samandağ ilçesindeki Milleyha bölgesinde düzenli gözlem sırasında denk geldiklerini söyledi.

Türü, Hatay'da ilk kez gördüklerini belirterek fotoğrafladığını anlatan Atahan, kuşla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuşun ana vatanı Çin ve Rusya'nın doğu kıyıları, orada kuluçkaya yatıyor ve kış aylarını ise Hindistan'dan Avusturalya'nın kuzey kıyılarına kadar olan bölgede geçiriyor. Daha küçük sayıda bir popülasyon, Basra Körfezi bir de Kenya, Tanzanya ve daha da güneye giderek Doğu Afrika'da kışlıyor. Türkiye'de bu üçüncü defa görülüyor, Hatay'da ise ilk defa gördük. İlki, 2004 yılında Bitlis'te, ikincisi de 2012 yılında Adana'da Tuzla bölgesinde görüntülendi. Her iki kayıt da yabancı kuş gözlemcilerine aitti. Bizim kayıt ise Türkiye'deki yerli kuş gözlemcilerinin ilk kaydı, o açıdan bizim için daha da bir mutluluk kaynağı oldu."

- Hatay, kuş türü kaydında Türkiye'de 2. sırada

Şimdiye kadar Hatay'da gözlenen tür sayısının 375'e yükseldiğinin altını çizen Atahan, "Moğol cılıbıtı ile Hatay'da 375. kuş türü görmüş olduk. Bu rakamla beraber il düzeyinde baktığımızda Hatay olarak Türkiye'de 2. sıraya yükseldik. İlk sırada 381 türle Mersin var, 2. sırada ise 375 ile Hatay, 374 ile Samsun ilimiz var." dedi.

Hatay'ın bulunduğu konum gereği kıtalar arası süzülen göç kuşlarının çokça görülebileceğini belirten Atahan, onların korunması ve doğal ortamlarında rahat edebilmeleri için herkesin duyarlı olmasını istedi.

Özellikle Samandağ bölgesinde bulunan ve pek çok türün kayıt altına alınmasında ön plana çıkan Milleyha sulak alanının korunması için çağrıda bulunan Atahan, şunları aktardı:

"Milleyha sulak alanımızda iki temel sorunumuz var, bir tanesi habitat kaybı, çevre anlamında sıkıntıları olan, yerel çöplerin bolca döküldüğü bir bölge, şu anda hafriyat alanı olarak da bazı kısımları kullanılıyor. Bu durum kuşların beslenme ve konaklama alanlarını bir taciz sayılabilecek bir durum. Diğer bir nokta ise kontrolsüz, aşırı avcılık. Samandağ bölgesinde yine özellikle Milleyha sulak alanında maalesef ki yaz dönemi hariç geri kalan mevsimlerin hepsinde yoğun bir insan baskısı ve avcılık söz konusu, bu açıdan özellikle yetkili kurumların biraz da dikkatli olmasında fayda olacağını düşünüyorum."

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