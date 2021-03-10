Hatay'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

AA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Kurul toplantısında şu kararların alındığı kaydedildi:

"Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi, çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yeme­ içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla Hıfzıssıhha Kurul kararlarımızla getirilen açılış ­kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine oy birliğiyle karar verildi."

Ayrıca, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı belirtildi.