Hatay'da metruk binada kumar operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde metruk binada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi.Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.- Polis kamerasına yansıdıÖte yandan operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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