Hatay'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
C.O. idaresindeki motosiklet, Antakya-İskenderun kara yolu Sarımazı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Ç. ve kızı D.Ç'ye çarptı.
Kazada sürücü ve yayalar yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kıymet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.