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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da orman yangını 2'nci gününde | Son dakika haberleri

        Hatay'da orman yangını 2'nci gününde

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:05
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        Hatay'da orman yangını 2'nci gününde
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

        Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan ve karadan müdahaleyle sürdürüyor.

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        Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır."

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        #Hatay
        #orman yangını
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