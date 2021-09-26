Hatay'da orman yangını

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar ormanlık alandaki yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekip gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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