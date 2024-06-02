Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 01:38 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        V.Ö. idaresindeki otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.B, M.Ö. ve R.D. yaralandı.

        Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü V.Ö. ile yolculardan O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Çarpışma sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi