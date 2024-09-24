Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
B.B.K'nın kullandığı motosiklet, Akbez Mahallesi'nde M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.