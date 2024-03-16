Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antakya çevre yolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Okan İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okan İ'nin öldüğünü diğer yayanın ise hafif şekilde yaralandığını tespit etti.
Yaralı, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.