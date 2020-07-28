Hatay'da otomobilin çarptığı

AA

Alınan bilgiye göre, H.R.U'nun (21) kullandığı 10 DR 200 plakalı otomobil, Demirkonak Mahallesi'nde, yol kenarındaki Hüseyin Ulaş'a (43) çarptı.

Yaralı olarak ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Hüseyin Ulaş’ın, Türk genetikçiler tarafından el-ayak üzerinde yürüme sendromu olarak tanımlanan “ünertan” sendromlu ailenin fertlerinden biri olduğu öğrenildi.

Ölen kişinin akrabası olduğu belirtilen sürücü H.R.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.