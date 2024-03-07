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        Haberler Gündem Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Güncel haberler

        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 01:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:25
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

        Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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