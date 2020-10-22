Hatay'da sağlık çalışanı asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirdi

AA

Asansör kapısının açılmasıyla birlikte sistem otomatik olarak devreye girerek asansör kabinin içine farklı noktalardan dezenfektan püskürtüyor ve kapalı ortamdaki virüsün veya bakterilerin bertaraf edilmesini sağlıyor.

Sistemi geliştiren Hatay Devlet Hastanesi hemşiresi Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı sararak, adeta korkulu rüya hale gelen Kovid-19 salgıyla beraber, gerekli tedbirlerin alınması hususunda dünya devletlerinin birbirleriyle savaşır hale geldiğini söyledi.

"Salgın sürecinde bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığını nasıl daha fazla koruyabilirim?" düşüncesi içine girdiğini anlatan Yılmaz, bu anlamda virüsün daha fazla yayılabildiği kapalı ortamların sterilizasyon edilmesi üzerine çalışmalar yapmaya başladığını kaydetti.

Yılmaz, binalarda insanların ortak kullanım alanlarından olan ve virüsün daha rahat yayılabileceği asansörlerin dezenfekte edilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak çalışma yürüttüğünü belirtti.

Geliştirdiği sistemle asansörlerin otomatik olarak dezenfekte edilebilmesini mümkün kıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Asansör kabinin üzerinde dezenfeksiyon deposu ve cihazımız bulunuyor. Cihazı asansörün sistemine entegre ediyoruz. Böylece asansör kapısı açılınca sistem otomatik olarak kabin içindeki fıskiyelerden 5 saniye boyunca dezenfeksiyon solüsyonu püskürtüyor. Bu şekilde asansör steril hale geliyor. Sistem, önleyici hizmet olması hasebiyle hastalığa yakalanmanın önüne geçmede bir numaralı adım olmuş oldu. Bu sistem hastanelerde, işletmelerde, apartmanlardaki asansörlerde kullanılabilir. Sistemi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

- Patent başvurusu yaptı

Yılmaz, sistem sayesinde asansörlerin daha güvenli hale geleceğini ve virüsün bulaş riskini en aza indireceğini kaydetti.

Sistemin patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğunu belirten Yılmaz, "Müracaatım kabul edildi. Bu benim için ayrı bir mutluluk." dedi.