Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Alınan bilgiye göre, Yaşamkent Sitesi sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.