Hatay'da sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 28.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:11
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.G'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Adreste yapılan aramada, 650 litre fermente edilmiş alkol, 110 litre sahte içki, 4 litre anason ve 1 damıtma kazanı ele geçirildi.
M.G. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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