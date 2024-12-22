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        Haberler Gündem Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Hatay'da sazlık alanda yangın çıktı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 03:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 03:31
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        Hatay'da sazlık alanda yangın çıktı
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        Gülcihan Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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