Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy'un cenazesi Kars'ta defnedildi

AA

Nezaket ve Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerce dün İskenderun'dan getirildiği Akyaka Devlet Hastanesi morgundan alınarak, baba ocağı Akyaka ilçesi Büyük Durduran köyüne götürüldü.

Şehidin tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp köydeki camiye getirildi.

Anne Nezaket Soy, "Şehitlere yoldaş oldun ay balam, kara kaşlım ay balam." diyerek ağıt yaktı.

Işıklı Cami imamı Seyit Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Volkan Soy'un naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin işlemi sırasında İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okurken, askerlerce şehitlere saygı atışı gerçekleştirildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, daha sonra tabuta sarılı Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını baba Erhan Soy'a verdi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, bazı il ve ilçe protokolü, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş da katıldı.