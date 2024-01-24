Hatay'da servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Hatay'da servis midibüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 24.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:00
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Ali Arıkoğlu (31) yönetimindeki midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü (36) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.