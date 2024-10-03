Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun, Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Kamyonunu kenara çeken şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.