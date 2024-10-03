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        Haberler Gündem Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı - Güncel haberler

        Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:25
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        Seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
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        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun, Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Kamyonunu kenara çeken şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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