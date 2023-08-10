Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı
Giriş: 10.08.2023 - 20:53
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.
Ekipler, depoda yaptığı aramada sırt çantasında 18 ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.