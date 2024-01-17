Hatay'da sulama kanalında cansız erkek bedeni bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında cansız erkek bedeni bulundu
Giriş: 17.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:47
Terzihöyük Mahallesi'nden geçen sulama kanalında cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi, cansız bedeni çıkardı.
Bir erkeğe ait olan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.